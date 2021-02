Valéry DJONDO

Je suis en Guadeloupe FWI depuis vingt ans. Juste avant je sortais d'une expérience militaire à Brest lors de mon service national obligatoire en 1992. Entre 1988 et 1990 j'étais en Asie du Sud-Est (voyage de 2 ans au Japon, Corée, Thailande, Hong Kong).

Avant, je sortais d'une école de photographe appelée AFP.



Cette nouvelle longue expérience d'une culture Caribéenne m'a initié à la complexité d'une société apparemment simpliste et mal comprise.



Professionnellement, j'ai créé mon entreprise de Location Informatique dans contexte également compliqué de financements en mutation avec les crises financières, j'apprend à adapter flexibilité et encadrement.

J'ai notamment du parfois exercer des professions éloignées de mes passions connues.

Ainsi, j'exerce pendant deux ans une activité de MAQUILLEUR EVENEMENTIEL pour les Fêtes d'anniversaire privées ou pour animer des événements Publics.



2021 membre de l'association Le Fablab de Jarry



Mes compétences :

Expérience Juridique

Graphisme

Licencié Radio

Indépendant