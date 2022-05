Valéry DROUOT

* Projet SAP :

- Key-user module FI durant 7 mois

- Revue de projets ERP (pré et post-implémentation)

- Implementation et optimisation du contrôle interne

- Contrôle de migrations



* Auditeur interne groupe Danone durant 2,5 ans (revue post-implémentation SAP dans une dizaine de filiale dans le monde - Pologne, Italie, Australie, UK, Canaries, Irlande, etc.)



* 12 ans d'expérience des environnements SAP :

- optimisation de processus métiers : achats, ventes, stocks, production, immobilisations, compta/finance

- sécurité logique et séparation des fonctions



* Connaissance du marché ERP (AX, M3, Oracle R12, JDE, ...)

* Nombreuses missions d'audit interne

* Mise en conformité SOX et J-SOX

* Réorganisation de DSI

* Stratégie IT

* Due Diligence IT

* Revue des controles et de l'organisation IT



Mes compétences :

SAP

SOX

ERP

Contrôle interne

Audit