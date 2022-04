François TEYSSONNIÈRES

Je suis diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers et suis spécialisé dans les systèmes d’information.



Après une première expérience d’un an en gestion de projet informatique, j'ai rejoint le cabinet KPMG. Après quatre années au sein du département IT Advisory où j'ai effectué des missions d’audit et de conseil dans le secteur privé (HSBC, Total, Veolia, EDF, GDF, Ricoh, Auchan, Shiseido, Sodexo, McDonald’s, Danone…), mais aussi public (RATP, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, Union des Caisses de France…), j'ai intégré l’Opérateur National de Paye en tant qu’auditeur interministériel durant près de dix-huit mois. J'ai conduit des missions d’audit dans le cadre de la modernisation de la paye des agents de l’Etat.



J'ai ensuite intégré le cabinet Louvre Alliance (www.louvrealliance.com) afin d’intervenir sur des problématiques stratégiques liées aux systèmes d’informations mais aussi des études prospectives.



Je suis également enseignant à Dauphine, et tuteur universitaire pour des étudiants en Master