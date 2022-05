Valery DUBOIS

Compétences / Skills :



- Créer et gérer les projets architecturaux de la conception à l'exécution.

- Produire, organiser et optimiser : BIM, traitement numérique des données 2D, 3D, maquettes en impression 3D, images et vidéos, schémas, tableaux et analyses d'informations.

- Former, assister et coordonner les différents interlocuteurs sur outil informatique.

- Concevoir et proposer des solutions et méthodologies associées à chaque type de projet.

___________________________________________________________________________

- Create and manage architectural and artistic projects.

- Digital processing of 2D/3D datas, modelling and 3D printing, images and videos, plans, surfaces, calculation, analyses and BIM using.

- IT trainer for architecture and design softwares.

__________________________________________________________________________________



Je recherche mission à courte ou longue durée, ou contrat, dans mes domaines de référence et compétences : BIM, Architecture, Coordination Informatique, 3D, Arts plastiques.

I search short or long term mission, or contract, in my fields of reference and powers: BIM, Architecture, Computing Coordination 3D Visual Arts.



Mes compétences :

Corel Draw Suite

Autodesk Revit

Autocad

Vue

Adobe Photoshop

3D Studio Max

Impression 3D

Painter

BIM

Création

Analyser écouter réfléchir agir