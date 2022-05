Valerye DUBOIS

Dotée d’excellentes qualités relationnelles, je suis à l’écoute des interlocuteurs en faisant preuve de pédagogie.



Je sais gérer les échanges avec directivité, une bonne capacité d’analyse, la, compréhension des demandes et un esprit de synthèse mise en oeuvre dans les réponses apportées.



D’un tempérament calme et diplomate, j'ai été amenée parfois à gérer les situations difficiles.



Avant tout je suis consciencieuse, ponctuelle, assidue et apprécie le travail en équipe.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Développement commercial

Capacités oratoires

Organisation d'évènements

KPi

Négociation commerciale

Sorties

Merchandising