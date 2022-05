Valéry DULAIT

De 2008 à ce jour :



National :

- Mise en place de la politique commerciale.

- Gestion des licences de marques (Lapins crétins, Hello Kitty, Banana moon, daniel Hechter, iStyle, Thalassa, Dominique Vari, Paddington, FFF...).

- Gestion des grands comptes GALERIES LAFAYETTE / AUCHAN / GEANT / CORA / CARREFOUR / MONOPRIX / LELCERC / GIFI / Go Sport etc.

- Gestion de l'équipe commerciale (16 personnes à ce jour).

- Mise en oeuvre du marketing et de la publicité.



International :

Brésil et Europe quelques connaissances du marché Russe.



Mes compétences :

Marketing

Business development