Valéry FRISCH

En septembre 2008, j'ai fondé VALACTIVE, une société spécialisée dans la conception et le développement d'applications web et mobile.

Valactive assure aujourd'hui aussi bien des missions de conseil et audit en technologies du web que des missions de développement et réalisation sur mesure.

Valactive assure également des interventions de formations auprès de stagiaires de la formations continue à l'école de l'image Gobelins (www.gobelins.fr) ainsi qu'en formation initial pour le Master Multimédia Interactif de la Sorbonne Multimédia (Paris 1).

Les principales technologies et langages utilisés sont : html5, xml, xslt, css, javascript, ajax, php, mysql, AngularJS, NodeJS, MongoDB, WordPress, Symphony CMS, Joomla, Drupal.



Nos clients se composent aussi bien d'associations, de grande entreprise, d'institutions, artistes...

A même d'appréhender tout type de demande, je suis à votre disposition pour étudier vos projets digitaux.



Mes compétences :

Flex

JavaScript

HTML 5

PHP

Développement web

ActionScript 3

Ajax

Symphony CMS

User experience

Drupal

Joomla

Wordpress

SEO

Web design