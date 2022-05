Valery GAUJARD

IMAG-ENTREPRISES : un centre de formation national d’entrepreneurs pédagogues



Imag-FORMATIONS

Formations transversales : Management, Marketing/vente, Achat,Ressources humaines, Communication, développement personnel…



Imag-CONSEIL & DEVELOPPEMENT

Diagnostic stratégique

Diagnostic commercial et financier

Recrutement

Délégation de Direction commerciale

Accompagnement de FDV



Imag-SECURITE

Formation à la préparation à l’Habilitations électriques en FOAD

Formations Santé et Sécurité au travail identifiées par INRS (Institut national de recherche et de sécurité ) : SST, CHSCT, PRAP

Formations en eaux vives : Descente d'un sauveteur d'un quai ou d'une berge, Evolution en courant fort, Conduite d'embarcation, Saut de pont et mise à l'eau particulières par saut,Risques particuliers aux abords des ouvrages...



Imag-INTERNATIONAL

ROUMANIE : formation de 150 entrepreneurs roumains



NOTRE FORCE

Une équipe d’entrepreneurs au service des organisations et d’une pédagogie pragmatique :

Une équipe de consultants entrepreneurs, chefs d’entreprise eux-mêmes, qui participent à la même vision de la formation en respectant les préoccupations du « terrain ».

Nous transmettons les outils et méthodes essentiels pour performer les équipes et les Hommes en situation professionnelle.



Une équipe de senior

Notre équipe bénéficie d’une expérience d’entrepreneurs capitale pour transmettre les outils et méthodes essentiels à la résolution des problèmes quotidiens en entreprise.

Une pédagogie confirmée pour s’assurer de l’appropriation de ces outils et méthodes.



