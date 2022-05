Valéry GHELEYNS

J'occupe actuellement un poste de chef de rayon dans le magasin Auchan de Périgueux.

Dès l'obtention de mon diplôme d'Ingénieur agronome en Belgique en 1997, j'ai intégré un Centre de recherches agronomiques où l'on m'a confié la mission de créer un règlement d'urbanisme permettant aux bâtiments agricoles de mieux s'intégrer dans le paysage. Une entreprise avec laquelle j'avais travaillé m'a proposé de m'engager en tant que technico-commercial en 1999. En 2002, nous avons décidé avec mon épouse (qui est française) de déménager en France et j'ai donc postuler à la Chambre d'agriculture de la Dordogne qui m'a engagé en qualité de conseiller agricole. J'ai rapidement fait évoluer mon poste en créant un bureau d'études spécialisé en urbanisme et en environnement au sein de la Chambre.

Mon envie de réintégrer une fonction plus en rapport avec le commerce, liée à un rôle managérial plus important m'a poussé à me tourner vers la distribution.

J'occupe un poste de manager de rayon depuis 2006. J'ai commencé par l'animation des rayons "coupe". En 2008, la direction m'a demandé de m'orienter vers le libre service et en janvier 2011, l'ensemble de la boutique du frais m'a été confié (+ gros CA du magasin, 12 collaborateurs, forte rentabilité).

Aujourd'hui, je recherche une nouvelle mission dans le service à la personne ou dans le développement de produits qui me permette de prouver mes capacités (organisation, réactivité, leader, prise de recul et innovation) et de mettre en oeuvre les compétences acquises au cours de mes expériences diverses (commerce, gestion et management), avec une forte volonté d'évolution (en France ou à l'étranger). Je reste à la disposition de toute personne qui souhaite des précisions ou des renseignements complémentaires et je prendrais le temps d'étudier toutes les propositions que l'on pourra me faire.



