Valéry LARAMÉE DE TANNENBERG

Depuis 1997, je travaille sur les questions, indissociables, d'énergie et de changements climatiques.

Je mets à profit mes compétences et mes contacts au service de médias de tout types :



- presse grand public,

- lettres spécialisées,

- magazines professionnels,

- émissions de télévisions,

- sites Web.



Fournisseur de contenus, je conçois aussi des supports Print & Web.



Auteur de Le Changement climatique, Menace pour la démocratique (Buchet-Chastel, 2017), essai consacré aux conséquences géopolitiques et sécuritaires du réchauffement climatique.



Co-auteur avec Yves Leers de Menace sur le vin, les défis du changement climatique (Buchet-Chastel, 2015), livre consacré aux conséquences des changements climatiques sur la culture de la vigne et la production de vin, en France, en Europe et dans le monde.



Co-auteur avec Bertrand Guillaume de Scénarios d'avenir futurs possibles du climat et de la technologie (Armand Colin, 2012), le premier livre, en français, consacré à la géo-ingénierie.



Mes compétences :

Energie

Développement durable

Rédaction

Environnement

Reportage

Gestion de projet