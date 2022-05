Valery LION

Habitalion conçoit et réalise tous travaux de construction, rénovation et d'aménagement de maison, d'appartement et de locaux professionnelles.



Nous réalisons des missions complètes de conception intégrant le suivi des travaux ou des missions partielles jusqu’au permis de construire pour tous types de projet et toutes surfaces : maison individuelles, bâtiments industriels, stands, commerces, restaurants.



Nous proposons également de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, coordination, relevé de bâtiment, ainsi que l’aménagement d’espaces vert.



Mes compétences :

Conception De Plans : Implantation, Élévation, Pla

Analyse Des Besoins Clients

Suivi de chantiers

Relevés de mesure