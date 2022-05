Valéry LOZAT

Concepteur réalisateur depuis 20 ans, resté à la pointe des technos de développement, surtout Microsoft, mais aussi issues du monde Open Source, pas seulement sous les divers Windows, mais aussi opérationnel sous Unix, spécialiste des DBMS relationnels mais pas seulement non plus, participations à plus de 40 projets, dont plus de la moitié sur les phases de tests et de de recette, dont une partie non négligeable sur les phases de mise en production incluant les bases de données associées.

Cette expérience alliée à une formation théorique solide me donnent aussi un profil d'architecte/urbaniste des Systèmes d'Information.