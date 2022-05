Valéry MEHAULT

14 ans d'expériences

_________________________



- Responsable de la gestion et du maintien en condition opérationnelle de plate-forme,

- Testing, diagnostics techniques et industrialisation des installations,

- Assistance au démarrage en production,

- Coordination et estimation de charges.

_________________________



COMPETENCES TECHNIQUES



Systèmes d'exploitation

- UNIX ( IBM AIX 5.3, SUN Solaris 10),

- LINUX SUSE 9.3,

- Windows ( 2003, XP, NT ).



Langages

- C, PL/SQL, PERL, wlst, Jython, Shell, awk, VBA Excel.



Bases de données

- ORACLE 9i, 10GR2, 11G,

SYBASE 15, DB2 UDB (notions).



Outils

- produits ORACLE/BEA : Weblogic 9.2.3 et OSB 10.3, ALSB 2.6 (AquaLogic Service Bus), Tuxedo 9.1

- Apache Tomcat 6.0.26, GED Alfresco 3.0,

- Sécurité : LDAP, Active Directory,

- produits AXWAY - Plateforme d'échange partenaire : Gateway, Passport, Sentinel,

- VMWARE ESX (notions).



Ordonnanceurs

- $UNIVERSE (notion), Open Process, VTOM.



Méthodologie

- ITIL Fondamentaux, Merise.



Langue

- Anglais technique

_________________________



DOMAINES FONCTIONNELS



- Secteur Public : SNCF DSIV, UNEDIC DME (Pole Emploi), POSTE

- Banque : Crédit Agricole, ATOS Services.

- Immobilier : CIF Habitat.

- Santé : Logiciel médical.



_________________________



CONTACT : vmehault@gmail.com



