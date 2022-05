J'occupe actuellement un poste d'ingénieur logiciels, et plus particulièrement de support technique au sein d'une équipe projet.

Plus spécialisé dans la filière LAMP, je maîtrise les langages PHP, javascript (Jquery, angular), HTML/CSS depuis plusieurs années, mais je suis travaille aussi sur des projets JAVA.



Mes compétences :

Javascript

PHP

Jquery

Html

MySQL

Java