Licence de lettres, diplome de l'ecole Boulle en cours du soir.

Création d'une entreprise de menuiserie "SARL Casabois" en 1981 à Paris puis ouverture sur Meudon (92190)vente de l'entreprise en 1993 et la même année création et ouverture d'une cave à Vins à Paris 75014 " La Cave Valery Namur " jusqu'en 2000. Enfin création d'une agence de distribution de vins auprés de la restauration parisienne et normande en 2000 jusqu'à ce jour. Passionné par le vin et la cuisine, ainsi que les belles choses dans l'art et dans la "vie"



Mes compétences :

Art

Cuisine

Vin

Voyages