Olivier DOMENEC

- MASTER 1 - DESE de Commerce International

- Langues de travail : français, anglais, allemand

- > 15 ans d’expérience dans des fonctions Technico-Commerciales dans les domaines :

- Grands comptes, Logiciels, Banque, Tourisme Hôtellerie et Restauration, Formation Professionnelle

- Gestion de dossiers clients jusqu’à 300 000 € par compte

- Sens du service client, des objectifs et des résultats : orientation développement CA

- Prospection nouveaux clients et suivi des contrats existants de A à Z

- Gestion A à Z d’Appels d’Offres publiques et privés, montage, rédaction, soutenance

- Suivi de la rentabilité et du budget en conformité avec la stratégie de la société

- Excellent relationnel et forte capacité de négociation commerciale

- Coordination des projets transverses et nationaux / internationaux Benelux, Allemagne, Inde, USA, Espagne

- Déploiement de nouvelles organisations, SI, maitrise des outils de communication WEB et traditionnels

- Management d’équipe, création d’une société et recrutement d’une équipe commerciale / administrative

- Profil évolutif, forte capacité d’adaptation, veille technologique



Mes compétences :

Bureautique

Adobe Photoshop CS4

Microsoft Office

OPCA

Direction des ressources humaines

Direction commerciale

Direction de projet

Direction générale

Formation professionnelle

Management

Stratégie commerciale

Formation

Développement commercial

Communication