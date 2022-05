Valéry ONTENIENTE

Je suis ingénieur en organisation et gestion industrielle, spécialité Qualité-Sécurité-Environnement

19 ans d'expérience dont plus de 15 en management (QSE, Méthodes, Production, Logistique...)

Vous voulez faire progresser votre organisation, former vos équipes, les responsabiliser?

Faites appel à moi !



Mes compétences :

Direction de site

Direction technique

Gestion budgétaire/investissements

Gestion des IRP (DP/Chsct)

Management équipe 10 à 300 pers (ouvriers à cadres

Gestion qualité

Gestion sécurité

Environnement

Méthodes

Amélioration continue

Lean management

Logistique