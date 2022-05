Au terme d'une premier parcours professionnel de plus de quinze années dans l'univers de la presse et de l'édition, la fonction de commercial m'a ouvert les portes d'un domaine qui m'a toujours attiré: le nautisme !

Cette réorientation m'a permis d'être recruté par un chantier naval méditerranéen qui distribue les marques Jeanneau - Prestige, entité que j'ai rejoint en 2013.



Mes compétences :

Édition

Relation clientèle

Stratégie et analyse Produit