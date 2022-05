Valéry PICARD

• Design complet des annuaires PagesJaunes et PagesBlanches, direction artistique de l'ensemble des ouvrages

• Stratégies d’optimisation de la consommation papier.

• Ergo design : eMag, sites Internet

• Recherche et développement de concepts éditoriaux et produits publicitaires

• Réalisation plaquettes publicitaires, logos et autres produits de communication

• Réalisation chartes graphiques pour : cartographie, édition, logos…

• Management d'une équipe de Designers



Mes compétences :

Innovation

Direction artistique

Typographie

Design graphique

Photographie

Management

Optimisation des process