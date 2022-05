Valery ROBINEAU

Dans l'industrie pharmaceutique depuis de nombreuses années, j'ai développé et acquis des compétences et une réelle expertise de la visite médicale.

Je souhaite faire évoluer ma carrière professionnelle vers la vente de matériel ou dispositifs médicaux (en ville ou milieu hospitalier) ou dans la prestation de services.

Dynamique, organisée, avec un vrai sens de la communication j'ai su créer de réelles relations de confiance avec les professionnels de santé en région Rhône Alpes.

De formation scientifique, j'ai à cœur de développer mes connaissances et de participer à de nouveaux challenges !



Mes compétences :

Communication médicale

Reporting

Relation client et services médicaux

Gestion événementielle: staff, RP, congrés

Analyse sectorielle chiffrée

Technique de vente

Travail en équipe et animation

Formation produit en officine

Mise en place de plan d'action