Valéry-Sébastien SOURIEAU

Je commence ma vie professionnelle comme directeur d’agence pour la filiale de la banque Société Générale en Polynésie Française, la Banque de Polynésie de 1991 à 1994.



J’entre au Groupe Perdriel en 1994 comme directeur des activités multimédia.



Je participe en 1999 avec Patrick Fiole et Christina Sourieau à la création de nouvelobs.com site d’information en continu sur internet du Nouvel Observateur.



En 2000, je deviens directeur des ventes des magazines Challenges et Sciences et Avenir.



Depuis 2008 je suis directeur commercial-adjoint du Groupe Nouvel Observateur.



Mes compétences :

Chargé de clientèle

Marketing

Presse

Vente