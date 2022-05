Valéry THOMAS

Je suis un chef de projet doté d'expériences significatives en développement (5 ans) et Business Intelligence (5 ans).

Mon emploi actuel m'offre la possibilité de travailler dans un environnement international, de découvrir d'autres cultures, d'autres méthodes de travail, tout en pratiquant les langues étrangères (maîtrise professionnelle de l'anglais et de l'allemand).



Ma faculté à apprendre et comprendre très vite, de même que mes qualités relationnelles régulièrement mises en avant, me permettent de m'adapter rapidement aux différents contextes et de faire face à des défis aussi bien technologiques qu'organisationnels.



Mes compétences :

Gestion de projet

SQL

Business Intelligence

Microsoft SQL Server

Business Analysis

Management