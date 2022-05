Valéry TRÉHOUT

> Mes Domaines de compétences :



1. Détermination des plans d’actions marketing et communication (conquête, équipement, fidélisation) dans le respect des objectifs commerciaux déterminés par l’entreprise

2. Définition et mise en oeuvre des actions commerciales liées aux plans d’actions dans un univers multicanal

3. Suivi de l’activité et des objectifs marketing définis

4. Développement des outils d’instruction et de pilotage d’activité (MOA Gie informatique)

5. Accompagnement marketing d’un réseau régional d’agences bancaires (235)

6. Animation commerciale d’un réseau de prescripteurs

7. Aide et conseil au développement de nouveaux points de vente

8. Développement des offres et amélioration des process d'accompagnement des nouveaux clients

9. Responsable ou correspondant expert sur les grands projets d’entreprise

10. Accompagnement marketing d’événements et de salons professionnels

11. Management et animation d'équipe (4 personnes)



> Mes Atouts différenciateurs :



- Connaissance de la chaîne marketing globale de l’entreprise : études, analyses, détermination du mix produit-prix, distribution multicanale, communication multi-media, suivi, pilotage

- Expertise dans le domaine de la communication commerciale (multi-produits / multi-marchés) et du marketing de la conquête des marchés particuliers et professionnels

- Coordination de projets d’envergures dans le cadre de la « fusion bancaire » entre les Crédits Agricoles du Nord et du Pas-de-Calais (300 J/H) et de la « mission conquête » (600 J/H)

- Expertise dans les projets liés au passage à l’euro, à l’an 2000, au développement de portails internet (propres et spécialisés) et de fourniture d’accès internet

- Mise en Œuvre Applicative des développements informatiques de la base prospect d’une banque (création, administration, gestion)

- Correspondant pédagogique en Marketing Bancaire pour l’Ecole Supérieure des Affaires et l’Université Catholique de Lille



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing Opérationnel

Communication

Marketing

Adobe Photoshop

Plan de Communication

CRM

Plan d'Actions Commerciales

Conseil en Marketing

Marketing stratégique