Valery TRILLAUD

Des études hôtelières et une dizaine d’années passées à Paris l’ont, dans un premier temps, éloigné de son passe-temps favori : la photographie.



Monotonie et routine le poussent à expérimenter autre chose : il part à l’aventure aux Etats-Unis. Cette première étape lui permet de faire l’acquisition d’un vrai appareil photo puis, de voyager plusieurs mois en Amérique centrale. Sur place, la rencontre inopinée d’un photographe reporter lui donne l’envie d’approfondir cette passion.



De retour à Paris, Valéry fréquente expositions et musées, en lisant livres et revues pour s’éveiller à cet art. Il s’exerce en photographiant scènes de vie et monuments de la capitale avant de la quitter définitivement en 1999 pour Cayenne, en Guyane Française.Il y reste 4 ans. Edition de cartes postales et reportages carnavalesques, photographies de nature et du patrimoine pour les institutions locales, il fait alors ses premiers pas dans le métier.



Professionnel depuis 2000, son activité se partage aujourd’hui entre photographies d’illustration que diffusent plusieurs agences pour la presse magazine, l'institutionnel, la communication et l'édition, la photographie d’art en tirage limité, la photographie sociale et événementielle.



