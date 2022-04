Mon métier : faire vivre des magazines et des guides touristiques par le texte et la photographie



Mes spécialités : l'Actu, l'Art, l'Architecture, l'Environnement, le Patrimoine, le Tourisme, le Culinaire !



Photographies reportages : France & étranger guides touristiques - architecture et histoire à Oran - villages de charmes en Paca, salons professionnels et du tourisme (France et étranger)...



Presse & Magazines :



- "L'Express, Figaro Magazine" cahiers régionaux PACA (textes et photos)



- "Terre de Provence" : Reportages et photographies

* Dossiers Tourisme : 20 pages "Pays varois et Provence" - les vins de Provence - les villages de Provence

* Dossiers Culinaires : 12 pages les "bonnes tables de Marseille" - les "bonnes tables de Toulon"



- Rustica : "La rade de Marseille" côté environnement - les produits du terroir en région Paca...



- Auteur guides touristiques : textes et photos

* Étranger et France : Le Petit Futé Marseille 2008 à 2014 - Toulon 2012 et 2013 - Versailles 2012...



- Offices du Tourisme :

* 2009 l'année Picasso sur le WebArray

* Parcours et balades en Provence (plaquettes découvertes)



- City Mag : Monaco, reportages et photographies



- Coming Up, le Grand Sud : reportages insolites et touristiques, culture, sport, portraits de personnalités (textes et photos)



- Reportages en Algérie : Tourisme sur Oran - Aménagement - Histoire (textes et photos).





Mes endroits de prédilections sont le Sud et l'étranger : les villes à l'héritage romain et historique : Avignon, Arles, Marseille, les petits villages cachés de ces régions, mais aussi Cannes, Monaco, Nice, Antibes et en Europe Malte, Gozo, Milan, Rome, Oran, Barcelone, Miami, San Francisco...



carine.kreb@gmail.com



Mes compétences :

Journaliste

Voyages

Environnement

Photo

Tourisme

Rédacteur

Paris