Cécile CHARLAINE

Un parcours atypique : destinée à devenir prof de philosophie, j'ai saisi à la fin des années 90 des opportunités qui m'ont fait découvrir le monde de la presse et de la vente d'espaces publicitaires. J'ai pu y découvrir mon goût du challenge et utiliser tant mes compétences linguistiques que mon sens de la communication vers autrui.

Aujourd'hui, il est temps pour moi de me lancer un nouveau défi, celui de l'autonomie et de l'indépendance.

Vous cherchez une directrice de publicité dynamique, enthousiaste, toujours prête à défendre vos titres? Ne cherchez plus, vous avez trouvé :)



Mes compétences :

Publicité

Développement commercial

Vente

Communication

Presse

Management

Magazines

Microsoft Office

Microsoft Excel

Réseaux sociaux