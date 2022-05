Valery VIGNERON

Vous souhaitez vous former ou former vos collaborateurs dans une langue étrangère pour un usage professionnel?

kintail: le Monde à portée de Voix!



N'hésitez pas à nous solliciter: kintail accompagne des professionnels depuis plus de 10 ans dans leur maîtrise d'une langue en milieu professionnel.



Plan de formation, DIF, préparation aux échéances professionnelles, reconversion, parcours intensifs ou réguliers sur le lieu de travail ou dans nos locaux.



kintail propose des solutions pour les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité.



Les formateurs kintail sont des professionnels jouissant tous d'une expérience du monde de l'entreprise.



Venez consulter notre site, découvrir les programmes de formation kintail et tous les services associés: formation, traduction, interprétation.



