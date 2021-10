Frédéric LE ROUX (LE ROUX)

Logisticien approuvé, ma première mutation d'Angers (49) vers Lyon (69) m'a permis d'évoluer de magasinier à responsable logistique (cadre et agent de maîtrise). J'ai mis, concrètement, en place les flux de marchandises de différents entrepôts (dont RC SYSTEM -groupe Remi Clays Aluminium- à Chassieu 69, VOSS-INOX à Chassieu 69 , Argos Hygiène à Villefontaine 38...).



Après une validation des acquis par un Master logistique (bac+4/5), j'ai dressé mes compétences sur un site vitrine:

leroux-consultant.fr.gd



J'ai souhaité contribuer à l'essor logistique du Nord-Isère en mettant en avant mes atouts dont la mise en place des dépôts ainsi que des équipes, ainsi qu'un forum sur ce site (logistique en Rhône alpes).



Sur ce principe du portage salarial, la société AEER (fin 2006), m'a fait confiance. Ce nouveau challenge m'a permis de mettre en place une structure saine pour les flux de marchandises à venir.



Début 2007, trois mois chez FM Logistic à St quentin-Fallavier m'ont permis de suivre une partie de la mise en place du Conditionnement à Façon pour Procter et Gamble. J'y ai géré des lignes de production, jusqu'à 3 lignes avec 4 à 5 personnes par production.





Jusqu'à fin Novembre 2007 en poste,chez NYK Logistics, j'apporte mon savoir-faire au management des Chauffeurs-livreurs et mes connaissances à la régulation des flux de marchandises de nuit de la Sernam, de TOYOTA, France Loisir, CNH et KLASS.



A Noël 2007 et début 2008,c'est au sein de la SCAMER, plate forme de distribution de la marée pour le groupe des trois mousquetaires, que j'ai contribué à l'amélioration de l'optimisation du chargement,donc des coûts transports. J'ai managé une vingtaine de salarié, deux agents de maîtrise, et une trentaine d'intérimaires sur amplitude journée de 14 à 16 heures.



Le Challenge pour Packard Bell, au sein de l'entrepôt GEODIS à Saint Quentin-Fallavier a été de 2008 a 2009 de reprendre en main l'équipe, le préparation et maintenir un planning réalisable qui accroisse la satisfaction du client (0 écart de stock et 100% satisfaction client).

Grace à ce travail sur les stocks, l'externalisation de la logistique a été rendu plus facile vers la Hollande...



Après une mission de six semaines pour la SERNED en tant que gestionnaire des aires d'accueil des gens du voyage pour le compte du Grand Lyon, j'ai choisi d'intégrer LOCAPHARM.



Août 2010, la branche maintien à domicile du groupe Alliance Healthcare me fait confiance pour développer la logistique au sein des agences de Lyon et Grenoble. Logisticien/Adjoint directeur d'exploitation de ces deux agences j'intègre rapidement le logiciel GENERIX et optimise le rapport qui me tient à coeur : délai, qualité et coût. D'autant que dans la distribution des équipements du maintien à domicile, la clé de la réussite, c'est la réactivité.



Au vu de mes résultats sur ces deux agences, je reçois la proposition d'une nouvelle mutation.

J'ai le plaisir d'intégrer la meilleure des 52 agences en terme de trading-profit : Marseille.



Depuis Juillet 2012, le challenge est à nouveau de remettre les flux de la logistique en adéquation avec l'informatique dans les meilleures conditions. Et cette fois encore, je vais être formateur pour mes collègues en vu de l'intégration d'un nouveau logiciel du dernier trimestre 2013 au 2 Juin 2014 (terme de mon contrat).



Aujourd'hui je cherche un nouveau Challenge logistique autour de Salon de Provence.



Angevin de naissance, Lyonnais de coeur et Salonais pour de raison.





