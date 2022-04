Catherine GARNIER

Bonjour,

Actuellement dans la logistique depuis plus de 20 ans, j’ai évolué sur plusieurs postes.

D'abord manutentionnaire, puis préparatrice de commandes et cariste, ensuite backup de chef d'équipe, gestionnaire de stocks et actuellement gestionnaire de dossier, ADM.

Je suis à la recherche de nouvelles acquisitions de compétences et de nouveaux chalenges.

En recherche active et à votre écoute pour toutes propositions de postes sur la région lyonnaise ( saint quentin fallavier, saint vulbas, lyon et périphérie ) ...

Mobile : 06.32.20.52.29



INFORMATIQUE

Word, Excel, AS 400, Reflex, Internet, Messagerie, OPAL NG ( et light ), Oxygène2



Mes compétences :

Bureautique - Informatique

Persévérante

Gestion de stock

Logistique

Organiser

Autodidacte

Management

Dynamique

Consciencieuse

Transport

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

CACES 1.3.3A (PEMP).5

Microsoft Word, PowerPoint, Excel

EPI: Equipier de première intrevention incendie

SST: sauveteur secouriste du travail

Sorties