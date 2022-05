Valerye MALINGE

Transmettre les savoirs, une véritable passion

Après 20 ans d'expérience professionnelle dans différentes fonctions et divers secteurs ( tourisme, transport, assurances et centre de formation professionnelle) j'ai voulu donner un nouveau sens à ma vie professionnelle.

Spécialiste des métiers de service B to B (vente en cycle long), je propose une approche différente de la formation des équipes par la mise en place de formations théoriques, pratiques et immédiatement opérationnelles en entreprise.

Domaine de formation proposée :

- Audit commercial et Plan d'action commerciale

- Prospection

- Accueil client

- Techniques de vente en face à face

- Techniques de vente par téléphone (émission et réception d'appel)

- Négociation commerciale

- Approche grands comptes

- Vente en situation difficile



Dynamique, rigoureuse, organisée, autonome, goût du challenge



Mes compétences :

Vente

Marketing

Management commercial