Valeska MENTZER

De formation Ingénieur Chimiste, et forte de 7 d’expériences dans un contexte international au sein de Coatex (groupe Arkema) qui est un des principaux producteurs d'additifs de hautes performances (dispersants et modificateurs de rhéologie) utilisés dans une large variété d’applications, telles que la peinture, papier, construction, détergence et traitement des minéraux, je suis actuellement Responsable du Laboratoire Contrôle Qualité avec une coordination mondiale des systèmes de contrôle.



Ce poste me permet d’allier compétences managériales, relationnelles et opérationnelles (approche terrain). L’expertise technique dans le domaine du Coatings acquise en pilotant des projets d'étude d'assistance technique des clients de formulations de peintures architecturales décoratives en phase aqueuse me permettent de bénéficier d’atouts et de qualités telles que la recherche permanente de la satisfaction client (assistance technique et qualité) et la capacité d’analyse des besoins clients.







Mes compétences :

Manager

Support technique

Formulation

Coatings