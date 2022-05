Vali SAINT-HILAIRE

Parfaite trilingue Français/Allemand/Anglais, une carrière administrative de haut niveau dans des environements multi-culturels. Aussi bien Assistante de Direction qu'Assistante de projet, que contrôleur financier ou même que formateur ou Assistante en Ressources Humaines. Une préférence pour l'organisation et la coordination d'événements internationaux. Ma curiosité me donne cette flexibilité à me remettre en question pour une quête de changement.



Mes compétences :

Microsoft Office package

Gestion administrative

Coordinatrice de réunions et évènements internatio

Prises de notes de réunion (trilingue)