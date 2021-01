Valin THIERRY

Bonjour à toutes et tous,



Fort de 17 années d'expérience dans la visite médicale ville, pendant lesquelles j'ai très largement validé mes compétences; je souhaiterai, aujourd'hui, donner un nouvel élan à ma carrière, en m'orientant:

- soit dans la vente de dispositifs médicaux en secteur hospitalier,

- soit dans la vente de matériels médicaux, ville et/ou hôpital,

- soit dans le service d'accompagnement de soins à domicile (H.A.D).



Vous recherchez un collaborateur disposant d'un excellent relationnel, dynamique, organisé, autonome, facilitateur; un commercial sachant allier empathie et assertivité, qui a eu d'excellents résultats personnels (en réseau unique).



Je vous invite à me contacter, je suis celui que vous cherchez.



A très bientôt.



Bien cordialement.









Mes compétences :

Relations publiques

Informatique

Circuit décisionnel d'achat

Connaissance du marché

Relation clients

Autonome mais sachant travailler en équipe

Dynamique et très attaché aux résultats