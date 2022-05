Valisoa Lalaina ANDRIAMINOHARINOSY

Expérimentée dans la confection de vêtements pour enfants, avec ou sans broderie, je développe mes activités dans la réalisation des tenues de cortèges d'honneur, robe de mariée, robes de baptêmes et communions, et le prêt-à-porter.



En outre, ma formation d'Ingénieur en commerce et administration des affaires, et mes expériences en tant que Responsable Administratif et Superviseur de production dans une société de confection pendant 6ans, et en tant que Assistante de gestion pendant 5ans dans une société de distribution textile, complètent la mise en œuvre de mon projet.



Et...un pas vers... FILANDRE...(à suivre) première vente réussie dans le 7ème arrondissement, ...prochainement dans le 17ème, et finir à Versailles



