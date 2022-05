Valki CAPRON

Après avoir fait mes premières armes dans un environnement qualité et sécurité exigeant, celui de la sous-traitance automobile, j’ai intégré la filiale française d’un groupe industriel allemand.



Mes responsabilités m'ont conduite à travailler quotidiennement en étroite collaboration avec les différents maillons de l’entreprise, enrichissant ma vision globale de celle-ci.

Principal acteur dans la gestion, le contrôle et l’optimisation des coûts opérationnels de fonctionnement, j’ai pu accroître mon esprit d’analyse et de synthèse, qualités plus que nécessaires dans le contexte économique actuel.



Appartenant à une société internationale, j'ai du relayer la stratégie d'un groupe en tenant compte des contraintes spécifiques locales.

Mes déplacements à l’étranger dans les différentes filiales m'ont permis d’échanger sur mes expériences, de partager mon savoir-faire et de m’ouvrir à des modes culturels différents.



En mars 2012, j'ai décidé de transposer mes compétences dans un nouveau secteur d'activité.

J'ai alors intégré une nouvelle entreprise typée PME spécialisée dans la préfabrication d'éléments en béton.

Mon rôle, seconder le directeur d'usine; Mon objectif, me remettre en question au travers d'un nouveau challenge ambitieux.



D’un tempérament volontaire et dynamique, j’ai pour habitude d’être impliqué dans tous mes projets…professionnels comme personnels.



Pour me contacter : vcapron@free.fr

Téléphone : 06 61 24 95 57



Mes compétences :

Autocad

Amélioration continue

Mécanique

Qualité

Management

Tutorat

Gestion de projet

Gestion de la production