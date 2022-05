Valle SERRANO

Photographe professionnelle avec une expérience de plusieurs années dans le monde de la photographie à Paris, je me suis spécialisée dans la photo de studio à destination de l’e-commerce (des photographies épurées et attractives ayant pour but de donner la meilleure image possible du produit), mais en développant en parallèle ma sensibilité et mon goût pour la photographie de portrait.



Basée à Toulouse, je suis ouverte à tous les projets, professionnels et personnels.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de nouvelles images : lookbooks, catalogue, packshot, reportages... Je dispose de tout le matériel nécessaire et serai ravie de collaborer avez vous en vous apportant toute mon expérience et tout mon savoir faire.



Mes compétences :

Photoshop

Capture One

Final cut

Reportage photo