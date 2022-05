Vallet Flavien,

36 ans,

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un nouveau défi professionnel. Je recherche un poste plutôt dans le domaine du sport, directeur de magasin, responsable d'établissement de bain et/où sportif. Auparavant responsable d'un point de vente restauration de 300 places et du Bar Bowling du Pars pour le marché loisir, les tâches était la gestion des points de vente, des stocks, le suivi des tableau de bord, le management des équipes, le suivi des actifs, la mise en place de toutes les actions commerciales, suivi hygiène. Il y avait également, la gestion de l'espace séminaire et le restaurant d'entreprise, avec les même tâches de gestion, de suivi de prestation et de gestion de l'humain. Passionné, investit. J'ai acquis toutes les compétences pour tenir les objectifs du poste que je recherche et l'on retrouve dans chaque domaine une certaine transversalité, je pense qu'il est possible de transposer toutes ces compétences dans tout poste que vous voudrez bien me proposer.



Expériences professionnelles:

- Ouverture et lancement du service Boulangerie Traiteur et service Livraison du Parc

- deux ans et demi comme Responsable adjoint de Station Service pour Roc France (Elior)

- Quatre stages d'un mois chez Carrefour Market en parallèle de ma formation Manager d'Univers Marchand à Olivet;



Auparavant 10 ans d'expérience en tant que Maître Nageur Sauveteur, aussi bien en tant qu’entraîneur, responsable d'équipe à Center Parcs.



Mes passions: Automobile, Moto, Sports en tout genre(natation en compétition), Lecture, Musées, Voyages...



Qualités:

Sociable, Déterminé, Courageux, Exigeant, Force de propositions, Faculté d'analyses, Aime apprendre et ce dépasser.

De part mon passé d'entraineur une facilité pour le coaching et le partage de connaissance.





Proverbe:

La confiance est le moteur de la réussite.

Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement



Mes compétences :

Management

Grande Distribution

Sport

Commerce

Rigueur

Secourisme sst afcpsam et cfapse

Coaching d'équipe