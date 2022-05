Vallon ROMUALD

Depuis le 1/01/2019 je prends en charge de nouvelles missions, en lien avec les objectifs de la SAFER de développement des territoires et de protection de l'environnement. Anciennement conseiller foncier sur les questions agricoles, j'interviens toujours dans l'achat et la vente de foncier, mais aussi dans la réalisation d'études de mobilité du foncier, le diagnostic et le conseil, la mise en place d'un nouvel outil cartographique : VIGIFONCIER.

Mon périmètre d'intervention recouvre tout le département Moselle et j'interviens auprès des collectivités (communes, EPCI, Département, syndicats...) et des entreprises, ayant des projets de développement.

Les opérations touchent des sujets divers: la création et l'extension de zones d'activités, la mise en place de mesures compensatoires agricoles et environnementales (biodiversité et zones humides), l'agriculture périurbaine, la reconquète paysagère des espaces, la protection de la ressource en eau ...

Je coordonne aussi notre action en faveur des espaces naturels sensibles en Lorraine.



Mes compétences :

Immobilier

Négociation immobilière

Conseil immobilier

Estimation foncière

Cartographie SIG

Analyse environnementale