Valmary HÉLÈNE

Docteur en Cinéma, Télévision, Audiovisuel ("Origines et poétique d'un héroïsme intranquile : les super-héros dans le cinéma américain (2000-2009),je suis également membre fondatrice et trésorière du GRAC (Groupe de Rélexion sur l'Acteur de Cinéma, association loi 1901)qui organise des matinées et des journées d'études ainsi que des colloques sur la question de l'acteur de cinéma.

J'ai publié différents articles (« Léo l’infiltré »,

Positif n°589, mars 2010 ; « Alexandre le Grand, héros américain » dans Les biopics du pouvoir politique de l’antiquité au XIXème siècle, Martin Barnier et Rémi Fontanel (dir.), éditions Aléas, 2010 ; « I’ll be back » et « Un surhomme dans la ville » dans Du héros au super héros, Claude Forest (dir.), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, collection Théorème, 2009)et j'ai participé au prochain Dictionnaire Mondial du cinéma chez Larousse (rédaction de 117 nouvelles notices).

Ayant travaillé 4 ans comme assistante de direction dans une salle de cinéma de la banlieue parisienne, je m'intéresse également à l'histoire des salles de cinéma. Je participe au montage d'un projet de recherche sur une histoire des salles de cinéma en France depuis la fin des années 50.



Mes compétences :

Acteur

Cinéma

Enseignement