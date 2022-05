Valorie BOULIEZ

Actuellement étudiante en deuxième année de BTS assistant de gestion PME PMI, je souhaite, dès aujourd'hui, pouvoir acquérir des connaissances dans les métiers de l'immobilier et ainsi réaliser une licence en alternance. Ayant déjà été accepté à l'EFAB, plus connu sous le nom d'EFFICOM, en tant que "négociateur conseil en patrimoine immobilier et financier", je suis à la recherche d'une agence qui souhaitera m'accueillir en contrat de professionnalisation.



Mon parcours professionnel et personnel m'a amené à réaliser divers stages et ainsi acquérir une aisance relationnelle et un savoir-faire du terrain mais aussi le désir d'aiguiser ma curiosité.



Motivée et dynamique, n’hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Immobilier

Microsoft Word, excel, access, PowerPoint

Prog'habitat (logiciel immobilier)

Coala (logiciel de comptabilité)