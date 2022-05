Valoritis CONSEIL

Valoritis est un cabinet de conseil spécialisé dans le Recrutement par approche directe et le Développement des Talents.



Nous sommes animés d’une conviction : l’Homme est au cœur de l’entreprise, il est LE levier de la performance.



Nos équipes accompagnent des groupes, leurs filiales, des PME et des projets par notre présence en France et à l’International autour de 5 expertises majeures que sont :



- l'executive search

- le coaching

- l'outplacement

- l'assessment

- la formation



Notre crédo : Valoritis valorise votre capital humain



Mes compétences :

Conseil

Search

Approche directe

Chasse de tête

Recrutement

Coaching

Juridique

Banque

Sourcing international

Finance

Droit