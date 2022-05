Valya PAGE

Interprète trilingue français-anglais-japonais, j'ai une expérience de 6 ans dans le domaine du luxe et de la mode et j'en connais ses multiples aspects : la finance, le dessin de mode, le marketing, l'Histoire de la mode...grâce à 6 ans de collaboration, en interprétariat simultané et consécutif, avec l'Istituto Marangoni à Paris. J'ai également travaillé avec le créateur japonais Issey Miyake à Tokyo en 2002.

J'ai effectué des missions d'interprète (y compris de liaison) dans des domaines aussi variés que l'énergie nucléaire et le football. J'ai la capacité de mémoriser très rapidement un vocabulaire spécialisé.

Je bénéficie du statut d'auto-entrepreneur donc j'ai un numéro Urssaf et Siret.

Je connais bien la culture japonaise pour y avoir vécu et travaillé. J'ai été la guide et l'interprète d'une hôtesse chez Air France, lors de 2 séjours à Tokyo en 2007 et 2008.



Mes compétences :

Interprète trilingue