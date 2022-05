Van Charles TRAN

Ingénieur en conception et développement logiciel spécialisé dans les techniques d’ingénieries agiles.



Je suis titulaire d’un master en informatique de l’Université Paris X Nanterre. Développeur confirmé, je possède plusieurs années d’expérience à titre de développeur en langage orienté objets. Mon parcours compte déjà des participations actives dans des projets de conception et de développement pour des clients des secteurs financier, bancaire et des télécommunications.



Initié aux méthodes Agiles dès l’Université, je manifeste un intérêt fort sur les approches de développement Agile (Scrum, développement piloté par les tests). Mes récents projets ont permis de les mettre en pratique.



Selon moi, la communication et la collaboration au sein des équipes sont des vecteurs importants de la réussite des projets. Ma passion des nouvelles technologies me pousse toujours à approfondir mes connaissances et à me remettre en cause dans ma façon de travailler. Ayant un esprit curieux et souple, je suis capable d’intégrer rapidement de nouvelles équipes de travail.



Mes compétences :

Scrum

XCode

Cocoa

J2EE

Objective C

XP

Java

IPhone

TDD