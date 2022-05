Van Dat BRUNEAU

Né au Vietnam en 1960, d’un père Charentais et d’une mère Vietnamienne.

Je suis Marié

Je suis très exigent avec moi-même dans mes missions.

Désireux d'intégrer une structure Internationale dans un département financier pour apporter mon expérience dans la comptabilité ou toute mission pour le Vietnam - Le Laos - Le Cambodge.



MON OBJECTIF:



Vous satisfaire et viser l’excellence



FORMATION :



1997 - 1998 BTS Comptabilité de Gestion - GRETA

1994 - 1995 BTS Commerce international



LINGUISTIQUE



Anglais Parlé - écrit

Vietnamien Courant



INFORMATIQUE

SAP, SAGE, CIEL, EBP



1989 à 1991 je créé ma société de transport



En 1992 à 1994 J'étais Agent assurances - Groupe UAP

- Gestion un portefeuille de 100 clients particuliers et professionnels.

- Conseilé en placements et en protection assurance



1996 - 1999 MISSIONS INTERIMAIRES

Comptabilité Générale, Fournisseurs, Clients

-ADIA, RANDSTAD.



1999 – 2008 STE DELPHI HERBLAY

Comptable fournisseurs 2006 2008

Gestion d’un portefeuille de 100 fournisseurs



Crédit Manager 2004 – 2006

Mettre en place un procès de commissionnements pour les représentants

Analyses Financières : CAF – Crédit clients et Fournisseurs en jours - Ratio d’autonomie financière et Liquidité Générale

Responsable recouvrement et comptabilité clients 2002 – 2004

Gestion d’un portefeuille de 100 dossiers contentieux



Responsable comptabilité clients 1999 – 2001

Gestion d’un portefeuille de 2000 clients



EXPERIENCES ANNEXES:



ORGANISATEUR DE VOYAGE ASIE DU SUD-EST



Très attaché à mes racines Asiatiques, je me rends souvent en voyage en Asie du sud-est ou j’ai acquis avec le temps un très solide réseau d’adresses et de contacts en tout genre allant entre autres, des hôtels de standing, au chauffeur de maitre, en passant par la réservation de jonque pour des sorties en mer privées avec possibilité de repas à bord. J’aime entre autre chose sortir des sentiers battus et organiser des ballades à dos d’éléphant ou des visites chez les minorités ethniques afin d’y découvrir des spécialités ou des coutumes que peut de touristes peuvent approcher en temps normal. Ayant encore de nombreux parents au Vietnam, Laos ou Cambodge, j’ai toujours un pied en Asie et bénéficie d’un feedback permanent en ce qui concerne le business et la société civile.



Je me propose d’ajouter une corde à mon arc en faisant profiter, ceux qui en aurait besoin, de mon expérience acquise en matière de démarches officielles avec l’administration Vietnamienne,Laotienne.



Mes compétences :

CAF

Immobilisations

Recherche

Voyage