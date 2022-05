Van De Casteele MARIEKE

Aprés un Bac technologique et un BTS option A obtenus au Lycée hôtelier "La Rennaissance", à l'Ile de la Réunion, j'ai décidé de m'envoler vers Toulouse afin de continuer mes études.

J'ai effectué une première année de Licence en hôtellerie/restaurant, à l'Université de Toulouse Le Mirail II, que j'ai échoué. Prenant mon courage à deux mains, je me suis réinscrite dans la même filière l'année d'après et aujourd'hui, je suis titulaire d'un Master 1 hôtellerie/restauration.



Je suis à Cahors depuis septembre 2007, aprés deux mois de recherche, j'ai été embauchée en tant qu'Assistante d'exploitation au DELTOUR Hôtel. Depuis peu, j'ai été promue Responsable de mon établissement, toujours basé à Cahors.



Après 2 ans à Cahors, je suis revenue sur Toulouse et ai été Responsable d'un magasin en centre ville.



Je me suis tournée, ensuite, vers la logistique en travaillant pour ISS logistique et production en tant que chef de groupe sur le site d'Airbus.

Après une année chez eux, je me suis rendue compte qu'aucunes évolution n'était possible et ai donc passé le concours pour entrer à l'URSSAF.



J'ai été titularisée en février 2015 en tant que gestionnaire du recouvrement au service relation cotisants.