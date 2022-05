Vandevoorde ALAIN

Alain VANDEVOORDE

Fondateur de la société AV. Conseil

06.15.76.16.25

Email: avandevoorde@avconseil.net



Diplômé DUT Réseaux & Télécommunication



Consultant CHEF DE PROJET / CHARGE D'AFFAIRES

Autodidacte et Autonome



Relations clientèles

Études de marchés

Réalisations de devis

Assistance technique

Gestion de la sous-traitance

Gestion des projets réseaux & télécoms

Coordination de déploiement des infrastructures Optiques et Cuivres auprès d'un Ministère public

Suivi et validation d’exécution, gestion de la sous-traitance,

Reporting auprès des services généraux



Mes compétences :

Autodidacte

Sens du relationnel