Vanessa ANDRE

Conseillère en économie sociale et familiale et accompagnatrice sociale et professionnelle depuis 2006, j'ai développé des compétences dans l'accompagnement individuel et collectif de divers publics. Aujourd'hui, je souhaite mettre ces compétences au service de ces publics (personnes en situation de handicap, en difficultés sociales, d’insertion, familles ...) en Bretagne. Je cherche donc à élargir mon réseau professionnel en particulier en Ille-et-Vilaine voire dans les Côtes-D'Armor.



Mes compétences :

Animation de groupes

Création d'un partenariat

Accompagnement individuel

Formation, information, conseil

Méthodologie de projet et du travail social

Evaluation sociale