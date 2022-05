Docteur en Ethologie, j'ai développée une expertise dans l'analyse scientifiques des réponses comportementales spontanément émises en réponses aux stimulations physiques et sociales.



Je m'investis dans la valorisation et l'utilisation des outils de l'éthologie appliquée et le développement de collaborations pluridisciplinaires en France et à l'étranger. Pour plus d'informations sur :

Mes articles scientifiques / Mes communications nationales & internationales - Mes collaborations vanessa.andre@univ-rennes1.fr

= > https://cv.archives-ouvertes.fr/vanessa-andre



Mes compétences :

Vulgarisation scientifique

The Observer

Analyse statistiques des données : Statistica, R..

Rédaction d'articles pour des revues scientifiques

Gestion des bases de données : Zotero

Élaboration de protocole d'expérimentation

Passation d'expériences