Vanessa ANTOINE

Bonjour,



j'ai toujours écrit et voulu travailler dans le secteur culturel. Après des études en réalisation, j'ai intégré une société de prestation audiovisuelle en tant que secrétaire de production. Dans ce poste, j'étais chargée du planning de location des unités de tournages, ainsi que des bancs de montage, et de l'auditorium son.

J'ai aussi réalisé un court-métrage intitulé "Le clown", tourné en béta numérique et kinescopé.



J'ai ensuite mis en scène une version de "Comédie sur un quai de gare" de Samuel Benchétrit.



Ce que j'aime avant tout, c'est le travail en équipe, que ce soit pour servir mon projet ou celui d'un autre. J'aime organiser et faire que les choses se passent le mieux possible.



J'aime aussi travailler avec les comédiens, j'ai fait il y a quelques années un stage de direction d'acteurs avec Daniel Langlet qui a souvent travaillé avec Andréas Voutsinas.

J'ai appris comment travailler avec eux, et j'ai vraiment une passion pour ce rapport humain entre le directeur d'acteur et le comédien. Monter un spectacle ou travailler un scène, c'est comme monter un puzzle, il ne faut pas qu'il manque une pièce...



J'ai bien utilisé ces compétences ces trois dernières années durant lesquelles j'ai enseigné le théâtre dans l'association Planches & Tréteaux.



De ces trois années de collaboration avec la responsable de Planches & Tréteaux, est né un nouveau projet : La Chrysalide. Une école, autour de la direction d'acteur et de la construction du personnage, destinée à rapprocher les metteurs en scène et les acteurs confirmés ou non.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesign CS5

Dreamweaver CS5

Flash

Php/mysql

Html 5

CSS2

CSS3

jQuery

Mise en scène

Direction d'acteur

Réalisation audiovisuelle

Coaching