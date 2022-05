Vanessa ARTES

Passionnée par mon métier de Forfaitiste-vendeur et riche d'une expérience professionnelle de 4 ans sur Paris au sein de l'équipe de ROBINSON SCANDINAVIA, je souhaite aujourd'hui approfondir mes connaissances dans le tourisme et rejoindre une nouvelle équipe sur la région nantaise.

Sérieuse et appliquée, j'aime satisfaire et fidéliser les clients ainsi que consolider les relations avec les prestataires.

Je suis également à présent démonstratrice pour Eléonore Déco:Array et j'organise des réunions chez des hotesses ou à mon domicile.

Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Commerciale

Forfaitiste

Loisirs

Loisirs créatifs

Technico commerciale

Tourisme

Vendeur